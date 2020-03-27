У Бориса Джонсона обнаружили коронавирус

У премьер-министра Великобритании 55-летнего Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.

«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, пока мы будем бороться с этим вирусом», — написал Джонсон.

23 марта Борис Джонсон призвал всех жителей страны не выходить из дома. В стране был объявлен карантин, в связи с которым людям запрещается собираться более, чем по два человека. Также запрещены свадьбы и другие увеселительные мероприятия. Закрыты все магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости.

В настоящий момент по данным статистического сайта в Великобритании зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из заболевших граждан скончались 580 человек и выздоровели — 150.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании. Полиция получила право задерживать тех, кто нарушает правила самоизоляции, а также разгонять несанкционированные собрания.