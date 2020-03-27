На Софи Лорен в собственном доме обвалился потолок

В собственном доме в Женеве на известную актрису Софи Лорен обвалился потолок. Звезда недавно переехала туда, чтобы переждать коронавирусную инфекцию, ведь она относится к группе граждан, наиболее подверженных заболеванию: актрисе 85 лет. Об этом сообщает издание Clutch.ua.

Софи Лорен получила травмы, однако ее здоровью ничего не угрожает. Актриса чувствует себя хорошо, но очень сильно испугалась.

Свидетелем происшествия стал старший сын художника Никаса Сафронова. В этот момент молодой человек гостил у Софи Лорен:

«Недавно в Женеву к Софи Лорен летал мой сын, и она приняла его у себя, даже несмотря на ЧП, которое с ней случилось. Дома обвалился потолок и ее поранил», — рассказал Никас Сафронов.

В Италии фанаты актрисы очень бурно отреагировали на эту новость — для них Софи Лорен является целой эпохой.

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