Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции проводятся в Санкт-Петербурге

В Петербурге тех, кто нарушил режим самоизоляции, ищет полиция вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Рейды проводятся в магазинах и общественных местах.

На одной из таких проверок обнаружили двоих мужчин — они недавно вернулись из-за границы, но не захотели оставаться дома. Потенциально опасных жителей города принудительно посадили в карету «скорой помощи» и увезли в санаторий на принудительную изоляцию.

Подобные рейды в Северной столице проходят ежедневно. Только за последние дни на карантин отправлено больше 20 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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