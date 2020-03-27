Видео: медвежонок учится плавать в закрытом из-за эпидемии коронавируса зоопарке

Полуторагодовалый белый медвежонок плещется и играет в бассейне под присмотром своей матери, медведицы Авроры. Видео опубликовано на странице американского зоопарка Columbus Zoo and Aquarium (штат Огайо) в Instagram.

Плавание — один из самых важных навыков для арктических хищников. В природе в поисках пищи им приходится преодолевать километры по воде. Рекорд, зафиксированный учеными, поставила одна из медведиц на Аляске. Она пробыла в воде девять дней и преодолела 687 километров без перерыва на отдых.

Сейчас зоопарк в Огайо, как и остальные в стране, закрыт на карантин. Но все желающие могут наблюдать за жизнью его обитателей через социальные сети. Семья белых медведей считается любимицей публики.

Самка Аврора и самец по кличке Ли стали родителями в ноябре прошлого года. Малыш до сих пор не получил имя, однако видео с его участием очень популярны, публика с радостью наблюдает за тем, как он растет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спасение малыша нерпы в Финском заливе попало на видео.