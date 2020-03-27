Видео: медвежонок учится плавать в закрытом из-за эпидемии коронавируса зоопарке
Белая медведица по кличке Аврора приучает своего полуторагодовалого сына к воде.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Steven J. Kazlowski, Instagram @columbuszoo, YouTube @Columbus Zoo and Aquarium
Полуторагодовалый белый медвежонок плещется и играет в бассейне под присмотром своей матери, медведицы Авроры. Видео опубликовано на странице американского зоопарка Columbus Zoo and Aquarium (штат Огайо) в Instagram.
Плавание — один из самых важных навыков для арктических хищников. В природе в поисках пищи им приходится преодолевать километры по воде. Рекорд, зафиксированный учеными, поставила одна из медведиц на Аляске. Она пробыла в воде девять дней и преодолела 687 километров без перерыва на отдых.
Сейчас зоопарк в Огайо, как и остальные в стране, закрыт на карантин. Но все желающие могут наблюдать за жизнью его обитателей через социальные сети. Семья белых медведей считается любимицей публики.
Самка Аврора и самец по кличке Ли стали родителями в ноябре прошлого года. Малыш до сих пор не получил имя, однако видео с его участием очень популярны, публика с радостью наблюдает за тем, как он растет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что спасение малыша нерпы в Финском заливе попало на видео.
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