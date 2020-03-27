Флешмоб #Сидимдома набирает обороты в социальных сетях
Знаменитости и простые пользователи призывают соотечественников запастись терпением и переждать неделю в родных стенах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
О том, что лучше сидеть дома, сейчас говорят все. В соцсетях набирает обороты флешмоб — знаменитости и простые пользователи призывают соотечественников запастись терпением и переждать эту неделю в родных стенах.
«Уйдите на самоизоляцию, уйдите в онлайн-режим…именно так», — призывает Денис Майданов.
«Постарайтесь не входить из дома без лишней необходимости, не собирайтесь компаниями, не ходите в людные места», — вторит ему Анфиса Чехова.
«100 лет хотела перебрать шкаф… Дорогие друзья, сидите дома, берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Ведь все в наших руках!» — обращается к согражданам жительница Югры Гузель Иванова.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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