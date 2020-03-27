Пять имен, которыми не стоит называть детей, чтобы не притянуть болезни

Имя, данное человеку при рождении не только определяет черты его будущего характера, но и влияет на его здоровье, утверждают специалисты-именологи. Они назвали пять имен, которыми не стоит называть детей, чтобы не притягивать болезни. А если родители все-таки решились на это, малыши с такими именами потребуют более внимательного, заботливого и бережного отношения.

Анастасии с раннего детства подвержены ангинам и бронхитам. С возрастом эти проблемы уйдут, если девушка окрепнет физически, однако могут появиться сбои в нервной системе и гинекологические заболевания.

Валерии в детстве часто страдают от сколиоза и плоскостопия, что в пожилом возрасте приводит к развитию ревматизма. Кроме того, в течение всей жизни при умственном перенапряжении женщины с этим именем мучаются бессонницей и мигренями.

Дарьи отличаются ослабленным иммунитетом, а потому подвержены частым инфекционным заболевания. А из-за того, что это, как правило, очень подвижные девочки, у них часто бывают переломы костей и другие травмы. Печень и желудочно-кишечная система — тоже слабое место этих детей.

Матвеи, как правило, растут здоровыми мальчиками, но в подростковом возрасте, к моменту окончания школы, у них начинаются проблемы со зрением.

Тимуры редко простужаются, однако серьезно подвержены аллергии. Чтобы избавиться от этой проблемы, семьям с таким ребенком приходится менять регион проживания.

Ранее 5-tv.ru называл пять мужских имен, обладатели которых вырастают отъявленными эгоистами.