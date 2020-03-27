Жительницу Севастополя с ограниченными возможностями здоровья забыли в аэропорту «Пулково». Об этом 5-tv.ru рассказала мама девушки.

20-летняя крымчанка должна была вернуться на малую родину после перенесенной на днях операции в петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена. Однако на рейс она не попала.

«Она сидела на улице. Она не может ходить, передвигаться после операции. Серьезная операция была у нее многочасовая. И она еще на обезболивающих сидит. Я сейчас вообще сильно переживаю — у нее боли начнутся сильные. Она просидела на улице, за ней никто не пришел. Самолет ее улетел в Симферополь. Она была зарегистрирована на рейс, была в аэропорту, ждала, что ее сейчас заберут, поднимут на лифте… Сейчас она сидит в каком-то тамбуре», — говорит женщина.

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По ее словам, девушку доставили до терминала из медучреждения и вызвали спецслужбу аэропорта. Явившийся человек с инвалидной коляской отвез ее в зал ожидания и оставил там. По словам родителя, ее должны были проводить в самолет, согласно специальному билету. Но лайнер улетел без нее.

Предварительно, сейчас ее перевели в бизнес-класс воздушной гавани, пока не решится ее вопрос.

«Мы провели тщательное расследование. Нами было установлено, что данный пассажир явился на стойку регистрации, спустя 20 минут после закрытия регистрации», — уточнили 5-tv.ru авиакомпании «Россия».

Официальный представитель перевозчика Сергей Стариков добавил, что в авиакомпании сожалеют о произошедшем, однако из-за опоздания они уже ничего не могли сделать. Кроме того это маломобильный пассажир. Что касается того, почему ее не забрали и не доставили вовремя к стойке регистрации, не входит в компетенцию АК «Россия». За это отвечают другие службы.

«Это произошло не по вине авиакомпании. Поэтому авиакомпания перевезет ее в случае, если пассажир решит вопрос с переносом билета», — пояснил Стариков.

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Родители уточняют, что она не может позаботиться о еде, воде и самостоятельно сходить в туалет. Их также пугает, что в пик пандемии дочь может заразиться коронавирусом, поскольку ее иммунитет ослаблен после лечения.

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