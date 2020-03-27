В Министерстве здравоохранения РФ утверждают, что COVID-19 вероятность летального исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе выше всего у пожилых граждан и составляет от 3,3% до 20%. Об этом пишет РИА Новости.

Главный гериатр ведомства Ольга Ткачева рассказала, что наиболее высокий риск тяжелого течения коронавируса у пенсионеров старше 80 лет — от 15% до 20%, у заболевших старше 70 лет — до 8%, а у пожилых людей от 60 лет — 3,3%.

В России уже начались испытания шести вакцин против коронавируса. По прогнозам наших ученых, готовый к применению препарат, скорее всего появится уже этой осенью.

Общее число зараженных в России достигло 1036 человек в 58 регионах. Выздоровели на данный момент 45, скончались — трое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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