Минздрав рассказал о вероятности летального исхода при COVID-19
Наиболее высокий риск тяжелого течения коронавируса в настоящий момент у людей старше 80 лет — от 15% до 20%.
Фото: www.globallookpress.com /Robin Utrecht
В Министерстве здравоохранения РФ утверждают, что COVID-19 вероятность летального исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе выше всего у пожилых граждан и составляет от 3,3% до 20%. Об этом пишет РИА Новости.
Главный гериатр ведомства Ольга Ткачева рассказала, что наиболее высокий риск тяжелого течения коронавируса у пенсионеров старше 80 лет — от 15% до 20%, у заболевших старше 70 лет — до 8%, а у пожилых людей от 60 лет — 3,3%.
В России уже начались испытания шести вакцин против коронавируса. По прогнозам наших ученых, готовый к применению препарат, скорее всего появится уже этой осенью.
Общее число зараженных в России достигло 1036 человек в 58 регионах. Выздоровели на данный момент 45, скончались — трое.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 27 мар
- В МЧС призвали не жечь костры, находясь на карантине
- 27 мар
- Торговые центры, рестораны и даже парки — что не будет работать в Петербурге на следующей неделе
- 27 мар
- «Это не возможно!» — Председатель оргкомитета «Бессмертного полка» о цифровом формате шествия
- 27 мар
- Собянин запретил взыскание долгов по ЖКХ и за услуги связи с самоизолированных
- 27 мар
- «Папа, ку-ку!» — Энрике Иглесиас показал лучший способ скоротать время на карантине
- 27 мар
- В Минпросвещения РФ назвали новые сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ
- 27 мар
- Лоукостер «Победа» прекратит все полеты с 1 апреля
- 27 мар
- Песков подтвердил свое присутствие на одной вечеринке с заболевшим Лещенко
- 27 мар
- Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
- 27 мар
- Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента
Читайте также
34%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?