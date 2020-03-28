Олимпийский чемпион предсказал Медведевой череду поражений после смены гражданства

Российская фигуристка Евгения Медведева будет проигрывать на международных турнирах даже при смене ею гражданства на канадское. Таким мнением поделился двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев.

«Я спокойно отношусь к идее смены гражданства Медведевой, например. Но стоит ли оно того, нужно ли ей в спорте так упираться? Это лишь будет говорить о том, что она не выдержала конкуренции в России. Она будет все равно знать, что есть более сильные фигуристки, приезжать на международные турниры и проигрывать, занимать пятое место. Ее оно не интересует. Так что нужен ли ей этот переход, если он не дает шанса?» — цитирует Дмитриева «Спорт-Экспресс».

Фигурист усомнился в том, что Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России только из-за сломанных коньков.

«У меня недавно катался мальчик, у него тоже конек сломан. Передняя платформа виляла, вторая и третья стойка держали. И он прыгал тройные <…> Скажем так: давайте поверим Медведевой, но мне кажется, дело было не только в коньках», — отметил спортсмен.

Как сообщал 5-tv.ru, Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске в декабре 2019 года. Двукратная чемпионка мира не стала выступать в произвольной программе из-за поломки коньков на предварительной тренировке. По итогам короткой программы они занимала пятое место.

Артур Дмитриев — двукратный олимпийский чемпион в парном катании, первый фигурист-мужчина, выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнершами. Так, в 1992 году он завоевал золотые медали с Оксаной Казаковой, а в 1998-м — с Натальей Мишкутенок. На Олимпиаде-1994 Дмитриев и Мишкутенок стали серебряными призерами.