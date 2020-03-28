Шутка Голубкиной рассердила подписчиков
Актриса шокировала поклонников заявлением, что пережидает эпидемию коронавируса в Норвегии.
Фото: Instagram @golubkina1973
Актриса театра и кино Мария Голубкина переполошила поклонников заявлением, что решила переждать эпидемию коронавируса в Норвегии. Видеообращение, записанное на фоне типично норвежского пейзажа, она выложила на своей странице в Instagram.
«На время эпидемии решила уехать в Норвегию. Нахожусь в рыбацкой норвежской деревне. Прекрасная погода», — цитирует Голубкину интерне-портал «7Дней.ру».
Новость повергла в шок подписчиков актрисы, включая Эвелину Бледанс, которая выразила в комментариях свое изумление.
«Зачем вы туда поехали, там полно заболевших!»
«Вы с ума сошли?!»
«Зачем испытывать судьбу? Риск это иногда не благородное, а безрассудное дело…»
«Вы думаете, вы бессмертная?» — писали пользователи.
Однако самые внимательные догадались, что это розыгрыш, и на кадрах — гостиничный комплекс под Рязанью, который называют «маленьким кусочком Норвегии».
«Чот Россия отсвечивает за спиной…»
«Прикольщица!»
«Маша, шкодная ты…»
«С Днем театра вас!» — веселятся фанаты.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Марию Голубкину критиковали в соцсетях за то, что она проигнорировала 80-летний юбилей своей матери.
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