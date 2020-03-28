Шутка Голубкиной рассердила подписчиков

Актриса театра и кино Мария Голубкина переполошила поклонников заявлением, что решила переждать эпидемию коронавируса в Норвегии. Видеообращение, записанное на фоне типично норвежского пейзажа, она выложила на своей странице в Instagram.

«На время эпидемии решила уехать в Норвегию. Нахожусь в рыбацкой норвежской деревне. Прекрасная погода», — цитирует Голубкину интерне-портал «7Дней.ру».

Новость повергла в шок подписчиков актрисы, включая Эвелину Бледанс, которая выразила в комментариях свое изумление.

«Зачем вы туда поехали, там полно заболевших!»

«Вы с ума сошли?!»

«Зачем испытывать судьбу? Риск это иногда не благородное, а безрассудное дело…»

«Вы думаете, вы бессмертная?» — писали пользователи.

Однако самые внимательные догадались, что это розыгрыш, и на кадрах — гостиничный комплекс под Рязанью, который называют «маленьким кусочком Норвегии».

«Чот Россия отсвечивает за спиной…»

«Прикольщица!»

«Маша, шкодная ты…»

«С Днем театра вас!» — веселятся фанаты.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Марию Голубкину критиковали в соцсетях за то, что она проигнорировала 80-летний юбилей своей матери.