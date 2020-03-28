ВКонтакте отметит День театра показом спектаклей в режиме онлайн

В честь Международного дня театра социальная сеть ВКонтакте покажет прямые эфиры и записи спектаклей, а также эксклюзивные материалы о закулисье. Найти их можно будет в специальном разделе «Смотрим дома» и в официальных сообществах некоторых участников акции. Пользователи смогут посмотреть спектакли ведущих театров страны, не выходя из дома.

Например, «Современник» повторит трансляцию «Шагает солнце по бульварам» и «Загадочного ночного убийства собаки». В свою очередь, Театр на Таганке представит вниманию зрителей спектакль «Le Тартюф. Комедия», основанный на бессмертном произведении Мольера. Все трансляции сохранятся как обычные видео, поэтому их можно будет пересмотреть в любой другой день.

Полный список спектаклей и участников акции выглядит следующим образом:

«Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» — Московский театр «Современник»;

«Сны господина де Мольера…» — Московский государственный театр «Ленком»;

«Москва. Дословно» — Московский академический театр имени Вл. Маяковского;

«Гроза» — Театр имени Евгения Вахтангова;

«Дети Ванюшина» — Государственный академический Малый театр;

«Саша, вынеси мусор» — Центр имени Вс. Мейерхольда;

«Проза» — Электротеатр Станиславский;

«Lе Тартюф. Комедия» — Театр на Таганке;

«Кармен» — проект журнала «Театр»;

«Фаэтон» — Пермский театр оперы и балета;

«Анна Каренина» — Театр-фестиваль «Балтийский дом»;

Гала-концерт, посвященный открытию Мариинского-2.

Ранее 5-tv.ru рассказал об «Открытой онлайн-школа» для учеников с пятого по одиннадцатый класс.