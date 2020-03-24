Ученики 5-11 классов смогут пройти школьную программу прямо в VK и ОК
В этом им поможет образовательный центр MAXIMUM Education.
Фото: 5-tv.ru
На просторах ВКонтакте и «Одноклассников» откроется «Открытая онлайн-школа» для учеников с пятого по одиннадцатый класс. Бесплатные занятия в виде стримов, доступные для просмотра в записи или в прямом эфире, организовал образовательный центр MAXIMUM Education.
В официальном сообществе компании в обеих соцсетях уже проводится преподавание для учеников с восьмого по десятый класс по 12 предметам, в числе которых математика, русский язык, литература, биология, физика и история. Также там размещены дополнительные материалы, тесты на проверку знаний и домашние задания.
В ближайшее время в соцсетях начнутся аналогичные онлайн-занятия для учеников 5-7 и 11 классов. Ссылки на тематические паблики ВКонтакте размещены в официальном сообществе образовательного центра MAXIMUM. Трансляцию онлайн-занятий в «Одноклассниках» легко найти в разделе «Образование».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВКонтакте объявила о запуске единого центра информации по коронавирусу.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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