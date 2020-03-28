Пациент с коронавирусом скончался в Петербурге
Число зараженных СОVID-19 в России достигло 1264 человека в 62 регионах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Matteo Biatta/Ropi, 5-tv.ru
Пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в Петербурге. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — заявил журналистам глава города.
Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 27 марта возросло на 228. Еще один человек накануне умер в Москве. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с эпидемией COVID-19.
Таким образом общее число зараженных в России достигло 1264 человека в 62 регионах. Выздоровели на данный момент 49, из них за сутки четыре. Официально умерли от COVID-19 четыре человека.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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