Россия закрывает движение через госграницу из-за коронавируса
Распоряжение правительства об ограничении передвижения начнет действовать с полуночи 30 марта.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sebastian Gollnow, 5-tv.ru
Россия вводит временное ограничение движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу, включая сухопутный участок российско-белорусской границы. Распоряжение правительства начинает действовать с полуночи 30 марта.
Ограничение не распространяется на дипломатических работников и членов их семей, а также членов официальных делегаций. Кроме того, пересекать границу могут водители грузовых автомобилей международного сообщения, члены экипажей речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения.
Проехать через пункты пропуска также смогут россияне, выезжающие из страны по причине смерти близкого родственника, следующие транзитом в основную часть России и обратно жители Калининградской области и граждане России, которые проживают на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
По последним данным ВОЗ на 28 марта, случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 181 стране мира. По данным ресурса Coronavirus-monitor.ru, всего заражено более 622 тысяч человек, из них 28 444 человека погибли.
Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 27 марта возросло на 228. Еще один человек накануне умер в Москве. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с эпидемией COVID-19. Таким образом общее число зараженных в России достигло 1264 человека в 62 регионах. Выздоровели на данный момент 49, из них за сутки четыре. Официально умерли от COVID-19 четыре человека.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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