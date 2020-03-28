Власти Петербурга раскрыли причины смерти пациента с коронавирусом

Житель Северной столицы вернулся из Таиланда 1 марта, этимология болезни у него проявилась только 19 числа.

Фото: www.globallookpress.com /Sebastian Gollnow

Тема:
Эпидемия коронавируса

Власти Петербурга озвучили причину смерти 73-летнего пациента Боткинской инфекционной больницы, у которого был положительный тест на коронавирус.

Житель Северной столицы вернулся из Таиланда 1 марта. Как сообщал ранее губернатор города Александр Беглов, этимология болезни у него проявилась только 19 числа, а 23 марта он был госпитализирован с двухсторонней пневмонией.

«Ему было проведено необходимое лечение и обследование. По причине нарастания дыхательной недостаточности пациента перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, утром 28 марта он скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности», — уточнили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Кроме того, у скончавшийся мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца, а также хроническую сердечную недостаточность. Причина смерти была установлена по результатам паталогоанатомического исследования.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Особо важно, чтобы режим самоизоляции в это время выдерживали люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Именно они находятся в группе риска.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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