Саммит новой эпохи: Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Саммит новой эпохи Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru
Голос разума на онлайн-встрече «Большой двадцатки» прозвучал из Москвы. Россия предложила действовать сообща, потому что в последнее время страны привыкли жить по принципу «каждый за себя». А угроза теперь одна на всех. И надо забыть о политической грызне, которую рьяно практикуют некоторые участники объединения. На кону жизни сотен тысяч людей. Вирус пока не добрался только в два места — Арктику и Антарктику.
«Не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — заявил президент России Владимир Путин.
Вот эта шелуха, о которой говорит Путин, сейчас и скрывает истинное положение дел на мировой арене. Посмотрите, как ведут себя мировые лидеры. Вашингтон обвиняет Пекин в распространении заразы. Они даже вирус называют «уханьский». А Китай тем временем делится со всем миром и знаниями, и гуманитарной помощью. Коронавирус это лакмусовая бумажка для проверки настоящих ценностей, человечности и справедливого мироустройства.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 25 марта Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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