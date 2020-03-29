Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался после долгой борьбы с тяжелой болезнью. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти. В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким», — написал градоначальник.

Валентину Горбунову было 66 лет. Организацией и проведением выборов он занимался больше половины своей жизни. Председателем Московской городской избирательной комиссии стал в 1995 году, оставив пост в середине марта 2020 года.