Пролет над пространством от Германии до Индонезии был снят с МКС 21 марта.

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Фото, видео: Twitter @Space_Station, YouTube @Seán Doran

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало потрясающе красивое видео ночной стороны Земли, снятое с борта Международной космической станции. Ролик был снят 21 марта. В сопровождающем тексте сказано, что на минутном видео показан 27-минутный пролет над пространством от Германии до Индонезии.

Ранее 5-tv.ru публиковал снятое камерами NASA с борта МКС видео, на котором станцию «преследует» неопознанный летающий объект. Похожий на наконечник стрелы предмет сопровождал комплекс в течение 15 минут со скоростью 78 километров в секунду, а потом резко поднялся вверх и исчез в космическом пространстве.

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