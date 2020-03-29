Автор повести «Батальоны просят огня» скончался в возрасте 96 лет.

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Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru

Писатель и сценарист Юрий Бондарев, скончавшийся в возрасте 96 лет, был великим человеком. Об этом 5-tv.ru сообщил актер Александр Збруев, снимавшийся в фильме «Батальоны просят огня», снятый по одноименному произведению писателя.

О смерти Бондарева артист узнал от корреспондента 5-tv.ru, обратившегося за комментарием.

«Ох, батюшки», — искренне отреагировал Збруев.

Из-за шока он не сразу смог найти слова, расстроенным голосом спросив: «Что можно сказать по этому поводу?». Чуть позже актер рассказал, каким запомнил Бондарева.

«Это настоящий, великий гражданин нашей страны, который сделал в своей жизни для людей очень много хорошего. И я снимался в его картине „Батальоны просят огня“. Это человек, который сам прошел войну, сам прошел кровь, страдания. Это человек, который за свою жизнь сделал очень-очень много хорошего. Пусть земля ему будет пухом», — пожелал Збруев.

Как сообщал 5-tv.ru, о смерти Юрия Бондарева ранее сообщила его жена Валентина. По ее словам, известный писатель скончался дома.

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