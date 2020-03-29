«Накарантинилась»: Елена Беркова объявила о своей беременности

Положительный тест на беременность порноактриса показала в социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @berkova

Российская порноактриса Елена Беркова дала своим подписчикам в Instagram понять, что ждет ребенка. Она опубликовала фото, на котором держит в руках тест на беременность с двумя полосками.

«No comments (без комментариев — Прим. ред.)» — подписала Беркова снимок.

Как отмечают Дни.ру, судя по выражению лица 35-летней порноактрисы, она не ожидала, что снова познает прелести материнства. Елена уже воспитывает 11-летнего сына Евгения.

Instagram @berkova

В комментариях Беркову активно расспрашивают о том, кто отец ребенка, но она на эти вопросы не отвечает. Часть пользователей шутят, что знаменитость продуктивно проводит время на самоизоляции из-за коронавируса, а также поздравляют будущую маму.

«Интересно, кто отец ребенка?»

«Знаешь, кто папа?»

«Накарантинилась»;

«Да ладно? Поздравляю!»

«Мои поздравления», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Беркова записала дерзкое обращение к солисту коллектива Rammstein Тиллю Линдеманну. Для этого она нарядилась БДСМ-костюм и взяла в руки плетку.

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