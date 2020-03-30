Группа россиян из 145 человек на протяжении двух недель не может вернуться на родину из Аргентины. Об этом рассказал в видеообращении один из застрявших в южноамериканской республике житель Ленинградской области Сергей Бушков.

По его словам, они с супругой прибыли на пароме в Буэнос-Айрес из Уругвая 15 марта. В этот же день в стране запретили заселение иностранцев в отели из-за вспышки коронавируса. Три дня спустя пара встала на консульский учет и с этого момента находится на постоянной связи с консулом. Однако 20 марта ситуация усугубилась.

«Аргентина отменила все внутренние перелеты и сообщения между городами и посадила всех на карантин и самоизоляцию. Закрыто все. Остались работать несколько продуктовых магазинов и аптек. Ходить туда можно только одному члену семьи», — рассказал Бушков.

На свои деньги супруги купили билеты до Москвы через Стамбул на 26 марта. Но в момент, когда предназначенный для них самолет сел на дозаправку в бразильском Сан-Паулу, Аргентина закрыла внешние авиарейсы.

«Самолет так и не долетел до Буэнос-Айреса. Именно с этого момента мы считаем себя застрявшими в Аргентине. Сейчас мы не имеем никакой официальной возможности самостоятельно покинуть эту страну и вернуться на родину», — объявил россиянин.

Бушков с коллегами по несчастью организовал онлайн-группу для сограждан, где они обмениваются советами по взаимопомощи. Из-за начавшихся проблем с жильем некоторые россияне проживают по шесть человек в квартире. У многих из них возникают проблемы с местными властями после жалоб соседей-аргентинцев в полицию.

Как ранее сообщили в Росавиации, вопрос о вывозе россиян из Латинской Америки (Бразилия, Чили, Перу, Аргентина) находится в завершающей стадии.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Победа» вывезла из Черногории 382 российских туриста.

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