Бочки с маслом взорвались во время пожара в Токсово — видео
ЧП произошло рано утром в понедельник, 30 марта.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Пожар в гараже с котельной случился утром в понедельник, 30 марта, в поселке Токсово Ленинградской области, сообщает телеканал 78.
По предварительным данным, возгорание произошло рано утром на Рельефной улице поселка. В результате возгорания взорвались несколько бочек с маслом, находившиеся внутри помещения гаража. По предварительной информации, никто в результате ЧП не пострадал.
К настоящему моменту пожар ликвидирован. На месте происшествия работали 12 пожарных и три единицы техники. Остальные детали случившегося выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожарный погиб при тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону.
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