ЧП произошло рано утром в понедельник, 30 марта.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Пожар в гараже с котельной случился утром в понедельник, 30 марта, в поселке Токсово Ленинградской области, сообщает телеканал 78.

По предварительным данным, возгорание произошло рано утром на Рельефной улице поселка. В результате возгорания взорвались несколько бочек с маслом, находившиеся внутри помещения гаража. По предварительной информации, никто в результате ЧП не пострадал.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. На месте происшествия работали 12 пожарных и три единицы техники. Остальные детали случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожарный погиб при тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону.

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