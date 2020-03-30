Дочери Любови Успенской предложили заняться бизнесом
Фолловеры россиянки считают, что ей стоит задуматься о производстве одежды с авторскими рисунками.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
Фото, видео: Instagram @pacha_tati
Поклонники дочери эстрадной певицы Любови Успенской 30-летней Татьяне Плаксиной предложили открыть собственный бизнес. Поводом для таких заявлений стала свежая фотография на странице девушки в Instagram.
После громкого скандала с матерью Татьяна Плаксина уехала из России в США, где ее приютил отец, пишет Teleprogramma.pro. На данный момент девушка наслаждается морскими пейзажами и рисованием. Снимки своих картин Татьяна регулярно выставляет в социальной сети. На новом фото Плаксина предстала в джинсовой куртке с принтом на спине, который сделала сама.
«Неукротимый дух моего животного духа», — подписала пост Плаксина.
Фанаты девушки впечатлились ее работой и засыпали Татьяну деловыми предложениями. Они считают, что наследнице королевы русского шансона надо всерьез задуматься о создании авторских эскизов для одежды.
«Линия одежды с принтами Ваших картин… Вот это просто было бы огонь»;
«Крутая куртка!»
«Куртка космическая! Шедевр! Тоже хочу такую»;
«Вам надо договориться с фабрикой и выпустить небольшую партию курток»;
«Хочу такую куртку», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Любови Успенской хочет сменить имя и не прочь влюбиться в девушку.
Читайте также
47%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?