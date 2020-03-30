Дочери Любови Успенской предложили заняться бизнесом

Фолловеры россиянки считают, что ей стоит задуматься о производстве одежды с авторскими рисунками.

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Фото, видео: Instagram @pacha_tati

Поклонники дочери эстрадной певицы Любови Успенской 30-летней Татьяне Плаксиной предложили открыть собственный бизнес. Поводом для таких заявлений стала свежая фотография на странице девушки в Instagram.

После громкого скандала с матерью Татьяна Плаксина уехала из России в США, где ее приютил отец, пишет Teleprogramma.pro. На данный момент девушка наслаждается морскими пейзажами и рисованием. Снимки своих картин Татьяна регулярно выставляет в социальной сети. На новом фото Плаксина предстала в джинсовой куртке с принтом на спине, который сделала сама.

«Неукротимый дух моего животного духа», — подписала пост Плаксина.

Instagram @pacha_tati

Фанаты девушки впечатлились ее работой и засыпали Татьяну деловыми предложениями. Они считают, что наследнице королевы русского шансона надо всерьез задуматься о создании авторских эскизов для одежды.

«Линия одежды с принтами Ваших картин… Вот это просто было бы огонь»;

«Крутая куртка!»

«Куртка космическая! Шедевр! Тоже хочу такую»;

«Вам надо договориться с фабрикой и выпустить небольшую партию курток»;

«Хочу такую куртку», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Любови Успенской хочет сменить имя и не прочь влюбиться в девушку.

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