«Пача Тати»: Дочь Любови Успенской хочет сменить имя и не прочь влюбиться в девушку
По словам Татьяны Плаксиной, она живет в собственном мире и чувствует себя достаточно комфортно.
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Фото, видео: Instagram @pacha_tati
Дочь королевы русского шансона Любови Успенской намерена сменить имя и вполне может влюбиться в девушку. Татьяна Плаксина в интервью изданию «Собеседник» рассказала о своей жизни.
По словам 31-летней дочери знаменитости, в настоящее время она живет за счет своего отца. Несмотря на это, Татьяна Плаксина занимается творчеством и ищет пути, чтобы его хоть как-то монетизировать. Женщина пишет картины, придумывает песни и записывает их на смартфон.
Дочь Любови Успенской утверждает, что пандемия коронавируса дана человечеству, чтобы люди прекратили устраивать пиршества, и начали жить с чистыми помыслами. Татьяна Плаксина считает себя человеком верующим, при этом не относящимся к какой-либо религии.
«Я знаю, что бог есть, и он меня ведет. Я не религиозная. Бог — это любовь, это бесконечность. А религия — это продукт дисфункционального общества, раздвоенного. Я еврейка, но я не иудейка. Пойдите на природу, в тишину, в лес, чтобы почувствовать Бога. Потанцуйте, прислушайтесь к себе, и если вы хотите, вы его услышите», — уверена Татьяна Плаксина.
Помимо прочего, женщина призналась, что хочет сменить свое прописанное в паспорте имя. Везде она использует творческий псевдоним Пача Тати — дочь земли. Татьяна Плаксина утверждает, что это имя ей дал шаман, и так называли ее друзья.
Дочь королевы шансона открыто заявляет, что живет в собственном мире и чувствует себя в нем довольно комфортно. Говоря о семье и детях, она считает, что рано или поздно это появится в жизни. Сейчас Татьяна Плаксина строит отношения с мужчиной и не исключает, что теоретически могла бы полюбить и женщину.
«Я могла бы влюбиться в девушку. Но создавать семью и заводить детей буду только с мужчиной», — заключила дочь Любови Успенской.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Плаксина раскрыла причины конфликта с мамой Любовью Успенской.
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