Новый экипаж отправится на МКС по графику. Об этом сообщил глава Роскосмоса по итогам совещания Госкомиссии. По словам Дмитрия Рогозина, ракета с членами команды отправится на орбиту в апреле. Тогда же домой вернется и нынешний экипаж международной орбитальной станции.