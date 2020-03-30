Новый экипаж отправится на МКС по графику — Рогозин
| Марина Неруцких Общество 74
Заявление главы Роскосмоса было сделано по итогам совещания Госкомиссии.
Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos
Новый экипаж отправится на МКС по графику. Об этом сообщил глава Роскосмоса по итогам совещания Госкомиссии. По словам Дмитрия Рогозина, ракета с членами команды отправится на орбиту в апреле. Тогда же домой вернется и нынешний экипаж международной орбитальной станции.
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