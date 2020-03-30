Волонтерам акции «Мы вместе» в Тюмени доставили 16 тысяч медицинских масок
По примерным подсчетам, такого количества средств индивидуальной защиты должно хватить до конца карантина.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quanchao; 5-tv.ru
Волонтеры всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» получили большую партию медицинских масок, которые помогут снизить риск заражения COVID-19 при осуществлении помощи гражданам.
«Мы получили одноразовые маски — средства индивидуальной защиты для волонтеров, которые ездят по обращениям граждан. Это централизованная поставка ОНФ. Маски пришли на весь федеральный округ, отсюда мы будем заниматься их доставкой в города нашего округа. Всего пришло 16 тысяч масок», — заявил координатор по проектно-экспертной работе ОНФ в Тюменской области Артем Хасанов.
Координатор отметил: принимая во внимание тот факт, что на каждый выезд волонтер берет с собой одноразовые маски, полученной партии средств индивидуальной защиты должно хватить, как минимум, до конца карантина.
Тем временем в Минпромторге заявили, что в ближайшее время волонтерам-медикам будет передано более 200 тысяч медицинских масок в рамках помощи и оказания содействия в проведения акции «Мы вместе».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что акция помощи пожилым и одиноким людям »Мы вместе» была создана в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции 21 марта. На официальном портале мывместе2020.рф любой желающий может подать заявку на участие в акции, предложив свои услуги или другой вид помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на фоне COVID-19.
Сегодня множество компаний уже организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. В частности, к ним присоединился сервис для просмотра фильмов More.tv, корпорации Mail.ru, Google и Microsoft.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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