Сайт для помощи людям в условиях распространения COVID-19 появился в России
Портал мывместе2020.рф позволит каждому стать волонтером, а также узнать полезные новости.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Weng Xinyang; 5-tv.ru
Сайт мывместе2020.рф, предназначенный для помощи людям во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19, появился в России. С 21 марта каждый с помощью портала может стать волонтером, а также узнать полезные новости. Подробнее о новом проекте рассказал Павел Савчук, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
«На сайте есть несколько возможностей. Первая — стать волонтером. Эта деятельность уже активно ведется в регионах, у нас созданы региональные штабы, и наша помощь, в первую очередь, сосредоточена на людях старшего возраста и на маломобильных граждан. Вторая возможность — предложить помощь. Уже сейчас десятки компания хотят помочь обществу. Кто-то готов передать деньги, кто-то оказать услуги, выделить какой-то объем продукции», — рассказал Савчук.
В данный момент множество компаний уже организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. В частности, к ним присоединился сервис для просмотра фильмов More.tv, корпорации Mail.ru, Google и Microsoft.
Как сообщал 5-tv.ru, по данным на утро 21 марта, число зараженных коронавирусом COVID-19 на территории России составляет 253 человека. Немногим ранее в Подмосковье подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом.
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