Жители Сирии вновь вынуждены жить в режиме комендантского часа. Но не в ожидании очередных обстрелов — в страну просочился коронавирус. Зафиксированы первые случаи заражения, уже есть погибший. Привыкшие к чрезвычайному положению, сирийцы быстро адаптировались к жизни в карантине. Здесь даже здороваться стали по-другому.

Из Сирии репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США под видом гумпомощи на фоне СОVID-19 намерены передать грузы боевикам в Сирии.