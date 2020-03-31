Борьбу с коронавирусом усиливают в Сирии
Жители страны вновь вынуждены жить в режиме комендантского часа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammad; 5-tv.ru
Жители Сирии вновь вынуждены жить в режиме комендантского часа. Но не в ожидании очередных обстрелов — в страну просочился коронавирус. Зафиксированы первые случаи заражения, уже есть погибший. Привыкшие к чрезвычайному положению, сирийцы быстро адаптировались к жизни в карантине. Здесь даже здороваться стали по-другому.
Из Сирии репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Станислава Григорьева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США под видом гумпомощи на фоне СОVID-19 намерены передать грузы боевикам в Сирии.
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