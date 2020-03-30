Российские пограничники пресекли контрабанду медицинских масок и антисептиков в Казахстан. Незаконный груз везли из Екатеринбурга. Фуры остановили для досмотра. В результате было изъято более 19 тонн дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.

Еще в начале марта на фоне распространения коронавирусной инфекции правительство ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтерам акции «Мы вместе» в Тюмени доставили 16 тысяч медицинских масок.