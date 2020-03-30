Вместе с тем омбудсмен констатировала проблемы с наличием медицинских масок почти во всех регионах.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / Federation Council of Russia, Wang Quanchao, Arne Dedert

Тема:
Эпидемия коронавируса

Дефицит продуктов питания в магазинах и торговых сетях шаговой доступности отсутствует. Об этом написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Instagram.

«В результате постоянного мониторинга, который проводят уполномоченные, дефицита продуктов питания в торговых сетях и магазинах шаговой доступности не выявлено», — написала она.

Instagram @moskalkova.official

Однако омбудсмен констатировала проблемы с наличием медицинских масок почти во всех федеральных округах страны. Это связано с тем, что ими в первую очередь были обеспечены все лечащие учреждения.

30 марта в Петербурге скончался пациент, после вскрытия тела которого был диагностирован коронавирус. Таким образом число жертв пандемии в России по состоянию на 15:00 достигло одиннадцати.

Тема:
Эпидемия коронавируса
30 мар
В Кремле здоровье россиян поставили выше экономического ущерба из-за самоизоляции
30 мар
Более 20 пациентов больницы заразились COVID-19 в Коми
30 мар
Путин и Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире
30 мар
Колл-центр помощи пожилым в условиях пандемии COVID-19 увеличивает мощности
30 мар
Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду медицинских масок и антисептиков
30 мар
Особые правила карантина вступают в силу в Ленобласти
30 мар
71-летний Владимир Винокур сдал тест на COVID-19
30 мар
Два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом
30 мар
Украинские туристы устроили беспорядки в аэропорту Киева
30 мар
Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нарушения самоизоляции

Читайте также

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:58
С 1 апреля в России стартует весенний призыв в армию
18:44
В Кремле здоровье россиян поставили выше экономического ущерба из-за самоизоляции
18:33
Более 20 пациентов больницы заразились COVID-19 в Коми
18:31
Путин и Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире
18:24
Колл-центр помощи пожилым в условиях пандемии COVID-19 увеличивает мощности
18:15
«Вам готовая невеста!»: Божена Рынска рассекретила пол ребенка Петросяна

Сейчас читают

Особые правила карантина вступают в силу в Ленобласти
В Ленобласти ужесточили меры безопасности на фоне ситуации с COVID-19
Проверка начата в Подмосковье после заявлений о комендантском часе

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок