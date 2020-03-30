Дефицит продуктов питания в магазинах и торговых сетях шаговой доступности отсутствует. Об этом написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Instagram.

«В результате постоянного мониторинга, который проводят уполномоченные, дефицита продуктов питания в торговых сетях и магазинах шаговой доступности не выявлено», — написала она.

Instagram @moskalkova.official

Однако омбудсмен констатировала проблемы с наличием медицинских масок почти во всех федеральных округах страны. Это связано с тем, что ими в первую очередь были обеспечены все лечащие учреждения.

30 марта в Петербурге скончался пациент, после вскрытия тела которого был диагностирован коронавирус. Таким образом число жертв пандемии в России по состоянию на 15:00 достигло одиннадцати.