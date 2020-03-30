Москалькова сообщила об отсутствии дефицита продуктов в магазинах
Вместе с тем омбудсмен констатировала проблемы с наличием медицинских масок почти во всех регионах.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / Federation Council of Russia, Wang Quanchao, Arne Dedert
Дефицит продуктов питания в магазинах и торговых сетях шаговой доступности отсутствует. Об этом написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Instagram.
«В результате постоянного мониторинга, который проводят уполномоченные, дефицита продуктов питания в торговых сетях и магазинах шаговой доступности не выявлено», — написала она.
Однако омбудсмен констатировала проблемы с наличием медицинских масок почти во всех федеральных округах страны. Это связано с тем, что ими в первую очередь были обеспечены все лечащие учреждения.
30 марта в Петербурге скончался пациент, после вскрытия тела которого был диагностирован коронавирус. Таким образом число жертв пандемии в России по состоянию на 15:00 достигло одиннадцати.
- 30 мар
- В Кремле здоровье россиян поставили выше экономического ущерба из-за самоизоляции
- 30 мар
- Более 20 пациентов больницы заразились COVID-19 в Коми
- 30 мар
- Путин и Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире
- 30 мар
- Колл-центр помощи пожилым в условиях пандемии COVID-19 увеличивает мощности
- 30 мар
- Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду медицинских масок и антисептиков
- 30 мар
- Особые правила карантина вступают в силу в Ленобласти
- 30 мар
- 71-летний Владимир Винокур сдал тест на COVID-19
- 30 мар
- Два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом
- 30 мар
- Украинские туристы устроили беспорядки в аэропорту Киева
- 30 мар
- Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нарушения самоизоляции
Читайте также
40%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?