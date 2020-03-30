«Аппетитная»: Аделина Сотникова покорила фанатов черно-белым фото

Первая в истории России олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова заинтересовалась особенностями черно-белой фотосъемки. Заодно она порадовала фанатов своим снимком в этом стиле, показав себя в узком темном плате на пуговицах, красиво обнажающем плечи.

«Скажите, что в черно-белых фотографиях есть какая-то своя изюминка. Согласны?» — обратилась к поклонникам Сотникова.

Instagram @adelina_sotnikova14

Фолловеры поддержали фигуристку, отметив, что фото очень удачное, на нем сделаны самые главные акценты.

«Я тоже так считаю… Вы мой кумир»;

«Считается, что цвета отвлекают от формы и геометрии»;

«В черно-белой фотографии всегда присутствует загадочная атмосфера, как и в самой женщине»;

«Аппетитная»;

«Акцент на самом главном. Согласна, Аделина»;

«Это классика! Поэтому и красиво», — написали поклонники Сотниковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аделина Сотникова показала фанатам стройные ноги, выложив в сеть откровенное фото себя в черном кожаном наряде.