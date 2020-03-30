«Аппетитная»: Аделина Сотникова покорила фанатов черно-белым фото
Фигуристка выложила снимок в узком платье с обнаженными плечами.
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Фото, видео: Instagram @adelina_sotnikova14
Первая в истории России олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова заинтересовалась особенностями черно-белой фотосъемки. Заодно она порадовала фанатов своим снимком в этом стиле, показав себя в узком темном плате на пуговицах, красиво обнажающем плечи.
«Скажите, что в черно-белых фотографиях есть какая-то своя изюминка. Согласны?» — обратилась к поклонникам Сотникова.
Фолловеры поддержали фигуристку, отметив, что фото очень удачное, на нем сделаны самые главные акценты.
«Я тоже так считаю… Вы мой кумир»;
«Считается, что цвета отвлекают от формы и геометрии»;
«В черно-белой фотографии всегда присутствует загадочная атмосфера, как и в самой женщине»;
«Аппетитная»;
«Акцент на самом главном. Согласна, Аделина»;
«Это классика! Поэтому и красиво», — написали поклонники Сотниковой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Аделина Сотникова показала фанатам стройные ноги, выложив в сеть откровенное фото себя в черном кожаном наряде.
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