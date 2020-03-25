Елизавета II виделась с принцем Чарльзом до заражения COVID-19

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Алиса Старжевская
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Наследник британского престола самоизолировался в поместье после подтверждения заболевания коронавирусом.

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Фото, видео: ТАСС / Stephen Lock, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Королевская семья в Великобритании оказалась под угрозой заражения коронавирусом. Сегодня, 25 марта, стало известно, что тест на COVID-19 дал положительный результат у 71-летнего принца Чарльза. Наследник престола принял решение самоизолироваться в шотландском поместье с супругой.

При этом, как сообщает Букингемский дворец, королева Великобритании Елизавета II виделась с принцем Чарльзом в последний раз 12 марта, еще до того, как он был заражен инфекцией. На данный момент Ее Величество здорова и следует всем рекомендациям медиков.

Супруга наследника британского престола, герцогиня Корнуолл также сдала тест на COVID-19, он дал отрицательный результат. Отмечается, что болезнь у принца протекает в легкой форме, он продолжает выполнять свои обязанности из дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что установить точную дату заражения принца Чарльза затруднительно, так как в последние недели принц проводил много встреч с разными людьми.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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