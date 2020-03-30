«Глаз не отвести»: звезда «Универа» Арарат Кещян поделился снимком красавицы матери
Фанаты единодушно отметили, что родительница актера обладает прекрасной внешностью.
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Фото, видео: Instagram @araratkeshchyan
Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян решил на карантине разобрать домашний фотоархив. Артист поделился снимком мамы с его родным дядей на своей странице в Instagram. Судя по подписи к кадру, актера восхитила внешность его близких родственников.
«Обычное фото, обычной советской, сельской молодежи. Брат и сестра. Первокурсница и дембель. Смотрю на маму и дядю Ардо и думаю: „У них что, вода особенная была?“» — подписал пост артист.
Поклонники отметили сходство во внешности мамы и Артура, и также не смогли сдержать своего восхищения при виде такой красивой женщины.
«Невероятные красавчики»;
«А вы на дядю чем-то похожи. Мама — красотка»;
«Какие красивые, глаз не отвести»;
«Мама очень красивая!» — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Жасмин показала свою 90-летнюю бабушку с хое-гуштом.
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