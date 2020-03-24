«Надо отвлечь их от ужасов»: Жасмин показала свою 90-летнюю бабушку с хое-гуштом
Артистка призвала поклонников быть более внимательными к близким из-за ситуации с коронавирусом.
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Фото, видео: Instagram @jasmin
Певица Жасмин не осталась в стороне от происходящего в мире и решила высказать свою точку зрения по поводу угрозы заражения коронавирусом.
Артистка опубликовала в Instagram фото своей 90-летней бабушки Сары, которая только что приготовила национальное еврейское блюдо хое-гушт из курицы и каштанов, и обратилась к поклонникам с просьбой не бросать пожилых родственников в такое тяжелое время.
«Времени стало больше, и, я думаю, это прекрасный повод съездить с тортиком в гости к нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам и отвлечь их, наконец, на какое-то время от просмотра ужасов по телевизору», — написала Жасмин.
Кроме того, певица отметила, что по возможности нужно обеспечить родных и близких запасами продуктов и лекарствами, чтобы у них было меньше повода выходить на улицу.
«Вероятность заразиться или заразить кого-то — 1 на 500000. Вероятность, что родные по вам скучают — 100 из 100. На фото моя счастливая бабуля», — подытожила артистка.
В комментариях поклонники поддержали певицу и отметили, что именно сегодня, как никогда ранее, нашим родственникам необходимо участие и внимание. Многие после слов Жасмин признались: они действительно задумались на тем, чтобы перевести работу на дом и проводить больше времени с семьей.
«Здоровья вашей бабушке! Вот сейчас действительно задумалась, что пора работать удаленно»,
«Я так рада, что у вас появилось время на близких! Бабушка красавица!»
«Какая вы молодец! Пожалуй, тоже начну работать из дома», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жасмин шокировала дочь рассказом об отце ее старшего брата.
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