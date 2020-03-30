Колл-центр помощи пожилым в условиях пандемии COVID-19 увеличивает мощности

За десять дней на горячую линию поступило более 52 звонков от граждан. Более семи тысяч заявок волонтеры выполнили.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Nikolay Gyngazov, Stocktake

Тема:
Эпидемия коронавируса

Более 52 тысяч звонков поступило на горячую линию по оказанию помощи пожилым людям в условиях эпидемии коронавируса «Мы вместе» за первые десять дней работы. Около семи с половиной тысячи заявок волонтеры уже выполнили. Такие данные обнародовала пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как уточнила замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, только 29 марта из Москвы на горячую линию поступило пять тысяч обращений, и более 13 тысяч в общей сложности. В связи с резким ростом числа звонков принято решение увеличить мощности колл-центра.

Горячую телефонную линию поддержки людей старше 65 лет и маломобильных граждан в условиях пандемии ОНФ и движение «Волонтеры-медики» запустили 18 марта. По телефону 8 (800) 200-34-11 можно оставить заявку на доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Как ранее сообщал 5-tv.ru работает также сайт для координации волонтеров и организаций, которые хотят предложить свою помощь.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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