Более 20 пациентов больницы заразились COVID-19 в Коми

Один из врачей Эжвинской больницы в Республике Коми мог заразить коронавирусом 21 человека. Об этом сообщает сайт KP.RU.

«Коронавирус в Эжвинской больнице появился, по одной из версий, из-за врача, который, по неофициальным данным, приехал из Европы, но вышел на работу, игнорируя режим двухнедельной изоляции. Доктор ходил на работу и общался ежедневно с коллегами», — пишет издание.

По его информации, всех пациентов взяли под медицинское наблюдение и провели им первичные анализы на COVID-19. У большинства результаты оказались отрицательными, но есть и положительные. Саму больницу закрыли на карантин. Коридоры постоянно обрабатывают хлорсодержащими препаратами.

В управлении Роспотребнадзора по Республике Коми сообщили 5-tv.ru, что, по состоянию на 30 марта, в республике подтверждены 22 случая заболевания COVID-19. Один является завозным (человек уже выздоровел), еще 21 случай выявлен в Эжвинской больнице. Все инфицированные находились и находятся в этой клинике.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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