Более 20 пациентов больницы заразились COVID-19 в Коми
Доктор, прибывший из Европы, общался с коллегами и пациентами, игнорируя режим двухнедельной самоизоляции.
Фото: Известия / Павел Бедняков
Один из врачей Эжвинской больницы в Республике Коми мог заразить коронавирусом 21 человека. Об этом сообщает сайт KP.RU.
«Коронавирус в Эжвинской больнице появился, по одной из версий, из-за врача, который, по неофициальным данным, приехал из Европы, но вышел на работу, игнорируя режим двухнедельной изоляции. Доктор ходил на работу и общался ежедневно с коллегами», — пишет издание.
По его информации, всех пациентов взяли под медицинское наблюдение и провели им первичные анализы на COVID-19. У большинства результаты оказались отрицательными, но есть и положительные. Саму больницу закрыли на карантин. Коридоры постоянно обрабатывают хлорсодержащими препаратами.
В управлении Роспотребнадзора по Республике Коми сообщили 5-tv.ru, что, по состоянию на 30 марта, в республике подтверждены 22 случая заболевания COVID-19. Один является завозным (человек уже выздоровел), еще 21 случай выявлен в Эжвинской больнице. Все инфицированные находились и находятся в этой клинике.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 30 мар
- В Кремле здоровье россиян поставили выше экономического ущерба из-за самоизоляции
- 30 мар
- Путин и Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире
- 30 мар
- Колл-центр помощи пожилым в условиях пандемии COVID-19 увеличивает мощности
- 30 мар
- Москалькова сообщила об отсутствии дефицита продуктов в магазинах
- 30 мар
- Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду медицинских масок и антисептиков
- 30 мар
- Особые правила карантина вступают в силу в Ленобласти
- 30 мар
- 71-летний Владимир Винокур сдал тест на COVID-19
- 30 мар
- Два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом
- 30 мар
- Украинские туристы устроили беспорядки в аэропорту Киева
- 30 мар
- Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нарушения самоизоляции
Читайте также
40%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?