Карантин в России — мифы и реальность
Пока одни граждане РФ в нерабочую неделю устраивают карантинные вечеринки, другие ринулись раскупать имбирь, как средство защиты от опасного вируса.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Некоторые россияне ошибочно посчитали нерабочую неделю — выходной. В моду начали входить карантинные вечеринки а, там, где хорошая погода — карантинные шашлыки.
В дефиците неожиданно оказался имбирь, якобы он помогает при коронавирусе. Цены на пряные корневища — взлетели в десять и даже в 20 раз — В Крыму продают уже по пять тысяч рублей за кило, на курортах Кубани — по семь тысяч рублей.
О мифах и ошибках всероссийского карантина — Алиса Паршакова.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 30 мар
- Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Подмосковье
- 30 мар
- Актеры из фильма «Заражение» сняли ролики про коронавирус
- 30 мар
- Число перешедших на полную самоизоляцию регионов РФ неуклонно растет
- 30 мар
- В Европарламенте усмотрели заговор РФ и Китая против Евросоюза из-за COVID-19
- 30 мар
- Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер в Нью-Йорке от коронавируса
- 30 мар
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 30 марта
- 30 мар
- Медицинские маски и антисептики вошли в список товаров первой необходимости
- 30 мар
- Липецкий медработник могла заразить восемь коллег коронавирусом
- 30 мар
- «Победа» отменила рейсы для вывоза россиян из Турции
- 30 мар
- Видео: в московском метро дезинфицируют вентиляционные шахты
Читайте также
31%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?