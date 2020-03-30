Некоторые россияне ошибочно посчитали нерабочую неделю — выходной. В моду начали входить карантинные вечеринки а, там, где хорошая погода — карантинные шашлыки.

В дефиците неожиданно оказался имбирь, якобы он помогает при коронавирусе. Цены на пряные корневища — взлетели в десять и даже в 20 раз — В Крыму продают уже по пять тысяч рублей за кило, на курортах Кубани — по семь тысяч рублей.

О мифах и ошибках всероссийского карантина — Алиса Паршакова.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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