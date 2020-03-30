«Мечта сбылась»: Глюкоза показала самую любимую и нужную вещь во время самоизоляции

В комментариях к посту в Instagram певица ответила почти всем своим подписчикам.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, показала свою самую любимую и нужную вещь во время самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Все, что нам сейчас нужно, — это удобный халат. На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась», — подписала Глюкоза фото в халате и купальнике.

Instagram @glukozamusic

В комментариях певицу засыпали комплиментами, пожелали здоровья, а также поблагодарили за красивый снимок. Знаменитость ответила почти на все сообщения.

«Удачи, счастья, здоровья вам! Всегда оставайся такой прекрасной и красивой!» — пожелал подписчик, на что Глюкоза ответила ему: «Спасибо! И вам всего самого прекрасного!»

«Да, сейчас такое время, что бойся своих желаний», — отметила пользовательница, узнав от знаменитости, что «все сбывается, главное — правильно загадывать».

«Вот это другое дело! И самоизоляция пошла с настроением!» — поблагодарил Наталью подписчик, а она призвала его «не падать духом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Глюкоза в бикини удивила фанатов снимком у моря. Звезда поделилась с подписчиками пикантным кадром.

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