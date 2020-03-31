Вероника Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса «Мефлохин»
По словам главы ФМБА, лекарственное средство обладает выраженным действием против нового внеклеточного агента.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса «Мефлохин». По ее словам, лекарственное средство малотоксично и наделено выраженным действием против нового внеклеточного агента.
«Мефлохин и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях (10 ммоль на литр — Прим.ред.) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани», — цитирует Веронику Скворцову РИА Новости.
Глава ФМБА добавила, что в настоящее время совместно с Институтом микробиологии Министерства обороны РФ ведутся исследования препарата.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России представили лекарство от коронавируса. Схему лечения разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве с учетом опыта Китая и Франции.
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