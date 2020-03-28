Препарат для лечения коронавирусной инфекции представило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

В качестве средства для лечения COVID-19 рекомендован противомалярийный препарат «Мефлохин». Схема лечения разработана на основе этого лекарства с учетом китайского и французского опыта борьбы с коронавирусом. Отмечается, что препарат с высокой селективностью блокирует разрушительный эффект коронавируса, а также успешно препятствует запуску процесса воспалительного ответа на инфекцию. Кроме того, лекарство препятствует вторичному бактериально-вирусному синдрому, а также повышает концентрацию в плазме крови и легких противовирусного средства.

«Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — говорится в заявлении по этому поводу главы ФМБА Вероники Скворцовой.

Разработки были проведены с учетом рекомендаций ВОЗ, а также предложены к включению в рекомендации Минздрава РФ по профилактике и лечению COVID‑19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия закрывает движение через госграницу из-за коронавируса. Распоряжение правительства об ограничении передвижения начнет действовать с полуночи 30 марта.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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