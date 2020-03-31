Имбирь — не панацея: российские ученые рассказали о вакцинах против COVID-19
Специалисты занимаются разработкой трех высокотехнологичных вакцин для борьбы с коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Storz; 5-tv.ru
Две, казалось бы, несочетаемые новости пришли с передовой борьбы с коронавирусом.
Новость первая — в России при участии Академии наук разрабатывают три высокотехнологичные вакцины, которые могут быть эффективны не только с COVID-19, но и с последующими коронавирусами.
Как будто в параллельной реальности в регионах пропал с прилавков имбирь. Цены на клубни взлетели в 20 раз, до шести-семи тысяч рублей за кило. Якобы спасает от коронавируса.
Так ли это, и есть ли лекарство от пандемии, разбирался Максим Прихода.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вероника Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса «Мефлохин».
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