Специалисты занимаются разработкой трех высокотехнологичных вакцин для борьбы с коронавирусом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Storz; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Две, казалось бы, несочетаемые новости пришли с передовой борьбы с коронавирусом.

Новость первая — в России при участии Академии наук разрабатывают три высокотехнологичные вакцины, которые могут быть эффективны не только с COVID-19, но и с последующими коронавирусами.

Как будто в параллельной реальности в регионах пропал с прилавков имбирь. Цены на клубни взлетели в 20 раз, до шести-семи тысяч рублей за кило. Якобы спасает от коронавируса.

Так ли это, и есть ли лекарство от пандемии, разбирался Максим Прихода.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вероника Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса «Мефлохин».

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Тема:
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