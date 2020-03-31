Майк Тайсон признался, что его бенгальский тигр откусил руку девушке
Легендарный боксер развеял слухи об инциденте, появившиеся в 2019 году.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPE/face to face, Alan Weissman, imagebroker.net, imagebroker/Arco Images / Mette, Gene Blevins
Американский боксер-профессионал Майк Тайсон признался, что его домашний бенгальский тигр откусил руку девушке. Слухи об этом происшествии пошли еще в 2019 году, но правду о произошедшем спортсмен решил озвучить только сейчас. По словам 53-летнего боксера, инцидент стал роковой случайностью.
Майк Тайсон рассказал, что девушка перепрыгнула через забор и оказалась в вольере с хищником.
«Кто-то перелез через забор и начал играть с тигром. Животное не знало эту девушку и набросилось на нее. Когда я увидел, что тигр сотворил с ее рукой, я дал 250 тысяч долларов компенсации. Я понятия не имел, что хищник может сделать подобное», — цитирует Майка Тайсона AS.
Боксер вспоминает, что в тот момент не осознавал до конца, что хищника нельзя приручить. Он отмечает, что тигр может убить человека абсолютно случайно одним ударом. После случившегося Майк Тайсон пожалел о том, что взял маленького тигренка у своего приятеля и принес домой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майка Тайсона «засыпали» яйцами с его фирменной татуировкой.
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