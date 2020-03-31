Легендарный боксер развеял слухи об инциденте, появившиеся в 2019 году.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / PPE/face to face, Alan Weissman, imagebroker.net, imagebroker/Arco Images / Mette, Gene Blevins

Американский боксер-профессионал Майк Тайсон признался, что его домашний бенгальский тигр откусил руку девушке. Слухи об этом происшествии пошли еще в 2019 году, но правду о произошедшем спортсмен решил озвучить только сейчас. По словам 53-летнего боксера, инцидент стал роковой случайностью.

Майк Тайсон рассказал, что девушка перепрыгнула через забор и оказалась в вольере с хищником.

«Кто-то перелез через забор и начал играть с тигром. Животное не знало эту девушку и набросилось на нее. Когда я увидел, что тигр сотворил с ее рукой, я дал 250 тысяч долларов компенсации. Я понятия не имел, что хищник может сделать подобное», — цитирует Майка Тайсона AS.

Боксер вспоминает, что в тот момент не осознавал до конца, что хищника нельзя приручить. Он отмечает, что тигр может убить человека абсолютно случайно одним ударом. После случившегося Майк Тайсон пожалел о том, что взял маленького тигренка у своего приятеля и принес домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майка Тайсона «засыпали» яйцами с его фирменной татуировкой.

Читайте также

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:29
Больных COVID-19 на домашнем лечении обязали предоставлять GPS-отчет
5:14
«Шедевр!» — самая красивая женщина в мире снялась топлес для журнала Vogue
5:03
Имбирь — не панацея: российские ученые рассказали о вакцинах против COVID-19
4:52
Майк Тайсон признался, что его бенгальский тигр откусил руку девушке
4:45
Власти Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания
4:32
«Аэрофлот» отменил более 60 рейсов на ближайшие дни из-за ограничений по COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок