Волочкова в шпагате похвасталась сумочкой с изображением Моны Лизы

Балерина не устает демонстрировать легендарную растяжку в необычных локациях, используя оригинальные декорации и аксессуары.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова не устает показывать легендарный шпагат в необычных локациях, используя при этом оригинальные декорации. На этот раз в качестве вспомогательного элемента для выполнения трюка артистка выбрала аксессуар с изображением Моны Лизы.

Звезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в праздничном легком платье, держа в руках маленькую сумочку с изображением знаменитой картины Леонардо да Винчи «Джоконда».

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова вообще довольно насыщенно проводит время на карантине. Недавно балерина похвасталась, что находится в изоляции вместе со своим мужчиной. Звезда опубликовала очередной снимок, намекающий на существование таинственного возлюбленного.

Позже знаменитость выложила фото, на котором сидит в фирменном шпагате на газоне возле особняка. В подписи к публикации артистка заявила, что «обстановка по кайфу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Анастасия Волочкова искупалась в ледяной воде для защиты от коронавируса.

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