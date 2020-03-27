Обнаженная Волочкова искупалась в ледяной воде для защиты от коронавируса

Балерина жаловалась, что ей «дико холодно», но все же с криком погрузилась в ледяную купель.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Тема:
Эпидемия коронавируса

Балерина Анастасия Волочкова назвала русскую баню и купание в ледяной купели средством от коронавируса. Видео, в котором она обнаженной окунается в воду со льдом, знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

«Еще одно средство поберечь свое здоровье, защититься от коронавируса и вообще профилактику какую-то сделать — это русская баня и ледяная купель», — сказала Волочкова в ролике.

Далее она под возглас «Знаете, как холодно?» достала из купели тонкие пластины замерзшей воды и прижала их к груди. Затем Анастасия с криком опустилась в воду на несколько секунд и снова выпрямилась.

«Дико холодно, но зато залог здоровья. Всем желаю здоровья. У кого есть дома русская баня — это правда очень хорошая подмога. Всем хочу пожелать выдержки, мы должны держаться вместе, выстоять, поберечь здоровье друг друга и свое собственное и всегда быть в форме», — завершила свою речь 44-летняя балерина.

Instagram @volochkova_art

В подписи к видео она написала, что с детства закаляется для поддержки иммунитета. Кроме того, контраст температур в разогретой бане и ледяной купели, по ее словам, придает «тонус и очищение».

Как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова уже показывала свою защиту от коронавируса. Тогда она охарактеризовала купание в ледяной воде как «немножко холодно».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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