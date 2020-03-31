Пять советов кинолога, как пережить изоляцию с животным

Во многих регионах России в связи с введением режима полной изоляции с 30 марта по 5 апреля домашних животных можно выгуливать исключительно в радиусе 100 метров от места проживания. Ограничительные меры вызваны угрозой распространения коронавируса. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился пятью советами, которые помогут пережить карантин с питомцами комфортно.

Пополняйте запасы

Необходимо обеспечить питомцу достаточное количество корма на время карантина. Особенно это касается тех, кто является хозяином питомца, соблюдающего специальную диету, назначенную по состоянию здоровья. Также стоит отдавать себе отчет в том, что если ваше животное привыкло к определенному корму, то внезапные изменения в рационе станут для него настоящим стрессом.

Следите за питанием

Из-за недостаточной активности у питомца возможен набор лишнего веса. Рекомендуется, сократить калорийность рациона животного. Также необходимо стараться давать ему максимальную физическую нагрузку, которую только можно позволить во время карантина.

Обучайте новому

Карантин может стать прекрасной возможностью для обучения питомцев новым командам или трюкам. Для домашнего любимца главное не длительность выгула, а его интенсивность. Если вы будете играть с животным, тренировать, учить новому, изоляция никак ему не повредит.

Наблюдайте за состоянием здоровья

При необходимости стоит незамедлительно обращаться к ветеринару. В условиях карантина сделать это можно через онлайн-площадки и приложения. Услуги на данных платформах предлагаются как платные, так и бесплатные.

Побольше общайтесь

Время, проведенное с питомцем, окажет благотворное влияние не только на его состояние, но и на ваше. У людей в таких случаях снижается гормон стресса, уровень тревоги и повышается иммунитет. Так что, играйте с любимцем, гладьте его и наслаждайтесь каждым мгновением, проведенным в компании четвероногого друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полную изоляцию по примеру Москвы планируют ввести в Забайкальском крае.