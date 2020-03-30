По словам и. о. зампреда главы региона, документы о мерах безопасности будут готовы уже к вечеру 30 марта.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Забайкальском крае власти рассматривают возможность введения режима полной изоляции по примеру Москвы из-за пандемии коронавируса, сообщают РИА Новости. По словам исполняющего обязанности заместителя председателя главы региона Андрея Гурулева, соответствующий документ уже находится в разработке.

«Документ будет готов к вечеру и отправлен губернатору края Александру Осипову», — сказал чиновник.

Кроме того, он призвал всех жителей края оставаться дома в период распространения инфекции. Особенно его обращение касалось пожилых людей, которые находятся в наиболее подверженной риску категории граждан.

Как писал ранее 5-tv.ru, в Москве введен режим полной изоляции горожан. С 30 марта в столице выход из дома будет разрешен только в ряде случаев. Среди них посещение ближайшего продовольственного магазина, аптеки, нужда в экстренной помощи и поездка на работу, если работа из дома невозможна. Кроме того, разрешается выгул домашних питомцев в радиусе не более 100 метров от дома и вынос мусора.

На сегодняшний день в Забайкальском крае есть один переболевший COVID-19, однако он уже выздоровел. При этом на карантине после возвращения из-за рубежа или контактов с выезжавшими за границу находятся 627 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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