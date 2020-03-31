В результате происшествия погиб один человек, от пожара пострадали две квартиры.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @tk_tvin; Соцсети

По факту взрыва бытового газа в жилом доме под Красноярском возбуждено уголовное дело. ЧП произошло рано утром 31 марта в Зеленогорске. Взрыв прогремел на третьем этаже панельной хрущевки.

В результате инцидента погиб мужчина, находившийся в квартире, где произошло ЧП. Возникший пожар охватил две квартиры. Соседям удалось быстро эвакуироваться.

По информации Интерфакс-Сибирь, во время происшествия трем жителям потребовалась медицинская помощь, она была оказана на месте. Всего с места ЧП было эвакуировано 20 человек. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, погибший мужчина снимал квартиру в этом доме, личность квартиросъемщика устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме под Красноярском.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, готовых терпеть мужчин-нахлебников

Последние новости

11:32
«Проснись и мой!» — Ревва спел «карантинную» песню в ванной
11:25
В регионах начали шить маски по новому регламенту
11:08
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, готовых терпеть мужчин-нахлебников
10:57
За фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей
10:52
В Москве мужчина избил и укусил полицейского
10:42
Пять советов кинолога, как пережить изоляцию с животным

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Первый день карантина: как живет Мурино в Ленобласти после введения режима самоизоляции
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок