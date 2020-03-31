По факту взрыва бытового газа в жилом доме под Красноярском возбуждено уголовное дело. ЧП произошло рано утром 31 марта в Зеленогорске. Взрыв прогремел на третьем этаже панельной хрущевки.

В результате инцидента погиб мужчина, находившийся в квартире, где произошло ЧП. Возникший пожар охватил две квартиры. Соседям удалось быстро эвакуироваться.

По информации Интерфакс-Сибирь, во время происшествия трем жителям потребовалась медицинская помощь, она была оказана на месте. Всего с места ЧП было эвакуировано 20 человек. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, погибший мужчина снимал квартиру в этом доме, личность квартиросъемщика устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме под Красноярском.