Уголовное дело возбуждено по факту взрыва бытового газа в жилом доме под Красноярском
В результате происшествия погиб один человек, от пожара пострадали две квартиры.
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Фото, видео: ВКонтакте @tk_tvin; Соцсети
По факту взрыва бытового газа в жилом доме под Красноярском возбуждено уголовное дело. ЧП произошло рано утром 31 марта в Зеленогорске. Взрыв прогремел на третьем этаже панельной хрущевки.
В результате инцидента погиб мужчина, находившийся в квартире, где произошло ЧП. Возникший пожар охватил две квартиры. Соседям удалось быстро эвакуироваться.
По информации Интерфакс-Сибирь, во время происшествия трем жителям потребовалась медицинская помощь, она была оказана на месте. Всего с места ЧП было эвакуировано 20 человек. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, погибший мужчина снимал квартиру в этом доме, личность квартиросъемщика устанавливается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме под Красноярском.
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