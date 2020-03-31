Артист принял участие в музыкальном «противовирусном» челлендже #мойипой.

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Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский комик и певец Александр Ревва решил поддержать подписчиков, находящихся на карантине из-за коронавируса, и порадовал их забавным роликом. Юморист опубликовал в Instagram видео, на котором моет руки и попутно исполняет песню из фильма «Джентльмены удачи» — «Проснись и пой».

Правда, в условиях распространения COVID-19, артист вынужден был немного видоизменить текст композиции. В частности, звезда пел — «проснись и мой». Судя по всему, Александр Ревва остался доволен собственным творчеством.

«Только начался день, а я уже руки помыл, попел, улыбнулся и принял участие в челлендже #мойипой от МУЗ ТВ!» — написал исполнитель в соцсети.

Instagram @arthurpirozhkov

Поклонникам понравился ролик Александра Реввы. Фанаты оценили желание кумира пропагандировать противоэпидемиологические и дезинфекционные меры против коронавируса. Всего за час видео набрало порядка 100 тысяч просмотров.

«Вы - веселун! Настроение поднимаете»;

«Спасибо за позитив!»

«Вот что значит творческая личность — спокойно руки мыть не может!» — написали пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Александра Реввы на карантине из-за коронавируса подсела на сериалы.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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