«Проснись и мой!» — Ревва спел «карантинную» песню в ванной
Артист принял участие в музыкальном «противовирусном» челлендже #мойипой.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты
Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov
Российский комик и певец Александр Ревва решил поддержать подписчиков, находящихся на карантине из-за коронавируса, и порадовал их забавным роликом. Юморист опубликовал в Instagram видео, на котором моет руки и попутно исполняет песню из фильма «Джентльмены удачи» — «Проснись и пой».
Правда, в условиях распространения COVID-19, артист вынужден был немного видоизменить текст композиции. В частности, звезда пел — «проснись и мой». Судя по всему, Александр Ревва остался доволен собственным творчеством.
«Только начался день, а я уже руки помыл, попел, улыбнулся и принял участие в челлендже #мойипой от МУЗ ТВ!» — написал исполнитель в соцсети.
Поклонникам понравился ролик Александра Реввы. Фанаты оценили желание кумира пропагандировать противоэпидемиологические и дезинфекционные меры против коронавируса. Всего за час видео набрало порядка 100 тысяч просмотров.
«Вы - веселун! Настроение поднимаете»;
«Спасибо за позитив!»
«Вот что значит творческая личность — спокойно руки мыть не может!» — написали пользователи соцсети.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Александра Реввы на карантине из-за коронавируса подсела на сериалы.
- 31 мар
- В регионах начали шить маски по новому регламенту
- 31 мар
- За фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей
- 31 мар
- Пять советов кинолога, как пережить изоляцию с животным
- 31 мар
- От коронавируса в столице вылечились 70 человек — вице-мэр Москвы
- 31 мар
- Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии
- 31 мар
- Почему коронавирус распространяется среди молодых — мнение эксперта
- 31 мар
- В Башкортостане, Приморье и Забайкалье введен режим полной самоизоляции
- 31 мар
- «Старая никому не нужная дева»: Екатерина Варнава о перспективе замужества
- 31 мар
- Постояльцы итальянского дома престарелых поблагодарили российских военных
- 31 мар
- Жительница Новокузнецка, распространившая ложную информацию о коронавирусе, извинилась
Читайте также
59%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?