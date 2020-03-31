За соблюдением карантина в городе следят 40 тысяч камер наблюдения, которые установлены на улицах и в подъездах жилых домов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Сергей Коньков; 5-tv.ru

В Петербурге за режимом самоизоляции следят 40 тысяч камер наблюдения, которые установлены на улицах и в подъездах жилых домов. С помощью городской системы оповещения жителям напоминают о том, что не нужно без необходимости выходить из дома. Громкоговорители работают и на Невском проспекте.

Центр города заметно опустел. Поток машин уменьшился. Многие маршрутки ушли на карантин. А поезда метро и автобусы ходят с увеличенным интервалом.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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