Карты коронавируса: где и как следить за распространением COVID-19
Где найти наглядную статистику, указы властей и только достоверную информацию о новой китайской пневмонии в России.
Фото: globallookpress.com / Cadu Rolim
Пандемия COVID-19 загнала на карантин более чем 20% жителей планеты. В России, как и во многих странах мира, закрылись парки развлечений, рестораны, школы и многие другие места с высокой плотностью людей. В России на объявленных нерабочих апрельских неделях перестали выходить печатные версии таких изданий, как «Ведомости» и «Известия». А вот интернет-площадки различных СМИ работают в двойном объеме.
Кроме всего прочего, в сети создано множество сайтов с наиболее актуальной информацией о COVID-19 в разных точках планеты. 5-tv.ru выяснил, на каких интернет-площадках представлена достоверная информация касаемо пандемии новой китайской пневмонии.
Всемирная карта распространения COVID-19 в мире
Карта распространения COVID-19 по версии Университета имени Джона Хопкинса.
Всемирная карта распространения коронавируса появилась в январе 2020 года. Ресурс создан силами группы исследователей американского центра системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса задолго до объявления карантина в Европе и введения режима самоизоляции в России.
Плюсы: графики строятся на основе официальной информации из ВОЗ и центров по борьбе с новой китайской пневмонией из разных стран. Ресурс информирует о количестве подтвержденных случаев заражения, выздоровления и летальных исходов.
Минусы: английский язык.
Русскоязычная карта распространения COVID-19 на сайте ВОЗ
Карта распространения CODID-19 на по версии ВОЗ.
Русскоязычная карта коронавируса по всему миру по данным Всемирной организации здравоохранения.
Плюсы: официальный источник информации о распространении китайской пневмонии в России.
Минусы: нет подробной информации о пандемии в российских городах.
Карта распространения коронавируса на «Яндексе»
Карта «Яндекса» по распространению COVID-19 по всему миру.
В середине марта 2020 года «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения COVID-19 в России и мире. Данные меняются в режиме реального времени. Сервис основывается на последних данных от Роспотребнадзора.
Плюсы: русскоязычный интерфейс, свежая информация касаемо ситуации по российским городам и статистика по самоизоляции.
Минусы: Нет новостных материалов по теме.
Карта распространения коронавируса в Google
Онлайн-карта распространения COVID-19 по версии Google.
Google также создал онлайн-карту по распространению новой китайской пневмонии в мире.
Плюсы: Помимо карты распространения COVID-19, есть наглядная таблица.
Минусы: Источник публикуемых данных — «Википедия».
Полезные сайты о борьбе с коронавирусом
Оперативная информация по коронавирусу в России
Оперативная информация по коронавирусу в России в «Яндекс. Чатах».
В марте 2020 года в «Яндекс. Чатах» появился оперативный чат по ситуации с коронавирусом. Здесь публикуют свежие новости о распространении новой китайской пневмонии в России. Однако самое важное — это сведения о вступающих в силу из-за пандемии правил. Сдвиг сроков подачи документов в вузы для студентов, правила самоизоляции, информация о возвращении на родину оставшихся за границей российских туристов и так далее.
Плюсы: освещает все принимаемые меры борьбе с вирусом исключительно в России. Публикации основываются на материалах информационных агентств.
Минусы: отсутствуют рекомендации по защите от болезни, также нельзя задать вопрос специалистам.
Стопкоронавирус. РФ
Правительственный портал по информированию граждан о COVID-19.
На сайте представлена самая актуальная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Российской Федерации.
Плюсы: только достоверные источники.
Минусы: на сайте не представлена виртуальная карта распространения новой китайской пневмонии в мире, но есть ссылка на карту ВОЗ и ту, что создали в Университете имени Джона Хопкинса.
Опасайтесь фейковых сообщений
На фоне ввода самоизоляции на территории России участилось возникновение фейковых новостей якобы о полном закрытии столицы и вводе войск. В рамках борьбы с коронавирусом специалисты призывают не впадать в панику и тщательнее анализировать получаемую информацию.
Самые достоверные сведения касаемо коронавируса в России исходят от оперативных штабов. Кроме них, объективную картину происходящего о новой китайской пневмонии в российских городах представляют классические средства массовой информации. У многих из них сегодня есть страницы в соцсетях типа Telegram или «Вконтакте».
Образовательный и развлекательный контент на время борьбы с COVID-19 в России
Российский ресурс с бесплатными фильмами, книгами, лекциями и уроками для взрослых и детей.
В марте 2020 года министерство цифрового развития РФ совместно с АНО «Цифровая экономика» представили портал «Все. Онлайн» с припиской «Цифровое сопротивление COVID-19». На ресурсе собраны специальные предложения от доставок еды, онлайн-кинотеатров, книжных магазинов, операторов сотовой связи и прочих компаний с целью облегчить карантин для граждан.
Помимо просмотра фильмов и чтения книг, «Все. Онлайн» предлагает курсы, лекции и мастер-классы для взрослых и школьную программу для детей. Большинство образовательного контента предоставляется бесплатно, однако некоторые материалы доступны на стандартных условиях или с учетом больших скидок.
Ранее 5-tv.ru писал о советах кинолога, как пережить карантин с питомцем.
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