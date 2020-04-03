Карты коронавируса: где и как следить за распространением COVID-19

Пандемия COVID-19 загнала на карантин более чем 20% жителей планеты. В России, как и во многих странах мира, закрылись парки развлечений, рестораны, школы и многие другие места с высокой плотностью людей. В России на объявленных нерабочих апрельских неделях перестали выходить печатные версии таких изданий, как «Ведомости» и «Известия». А вот интернет-площадки различных СМИ работают в двойном объеме.

Кроме всего прочего, в сети создано множество сайтов с наиболее актуальной информацией о COVID-19 в разных точках планеты. 5-tv.ru выяснил, на каких интернет-площадках представлена достоверная информация касаемо пандемии новой китайской пневмонии.

Карта распространения COVID-19 по версии Университета имени Джона Хопкинса. gisanddata.maps.arcgis.com

Всемирная карта распространения коронавируса появилась в январе 2020 года. Ресурс создан силами группы исследователей американского центра системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса задолго до объявления карантина в Европе и введения режима самоизоляции в России.

Плюсы: графики строятся на основе официальной информации из ВОЗ и центров по борьбе с новой китайской пневмонией из разных стран. Ресурс информирует о количестве подтвержденных случаев заражения, выздоровления и летальных исходов.

Минусы: английский язык.

Ссылка на карту.

Карта распространения CODID-19 на по версии ВОЗ. who.maps.arcgis.com

Русскоязычная карта коронавируса по всему миру по данным Всемирной организации здравоохранения.

Плюсы: официальный источник информации о распространении китайской пневмонии в России.

Минусы: нет подробной информации о пандемии в российских городах.

Ссылка на карту.

Карта «Яндекса» по распространению COVID-19 по всему миру. Yandex.ru

В середине марта 2020 года «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения COVID-19 в России и мире. Данные меняются в режиме реального времени. Сервис основывается на последних данных от Роспотребнадзора.

Плюсы: русскоязычный интерфейс, свежая информация касаемо ситуации по российским городам и статистика по самоизоляции.

Минусы: Нет новостных материалов по теме.

Ссылка на карту.

Онлайн-карта распространения COVID-19 по версии Google. Google.com

Google также создал онлайн-карту по распространению новой китайской пневмонии в мире.

Плюсы: Помимо карты распространения COVID-19, есть наглядная таблица.

Минусы: Источник публикуемых данных — «Википедия».

Ссылка на карту.

Полезные сайты о борьбе с коронавирусом

Оперативная информация по коронавирусу в России в «Яндекс. Чатах». Yandex.ru

В марте 2020 года в «Яндекс. Чатах» появился оперативный чат по ситуации с коронавирусом. Здесь публикуют свежие новости о распространении новой китайской пневмонии в России. Однако самое важное — это сведения о вступающих в силу из-за пандемии правил. Сдвиг сроков подачи документов в вузы для студентов, правила самоизоляции, информация о возвращении на родину оставшихся за границей российских туристов и так далее.

Плюсы: освещает все принимаемые меры борьбе с вирусом исключительно в России. Публикации основываются на материалах информационных агентств.

Минусы: отсутствуют рекомендации по защите от болезни, также нельзя задать вопрос специалистам.

Ссылка на «Яндекс. Чат».

Правительственный портал по информированию граждан о COVID-19. https://стопкоронавирус.рф

На сайте представлена самая актуальная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Российской Федерации.

Плюсы: только достоверные источники.

Минусы: на сайте не представлена виртуальная карта распространения новой китайской пневмонии в мире, но есть ссылка на карту ВОЗ и ту, что создали в Университете имени Джона Хопкинса.

Стопкоронавирус.рф.

Опасайтесь фейковых сообщений

На фоне ввода самоизоляции на территории России участилось возникновение фейковых новостей якобы о полном закрытии столицы и вводе войск. В рамках борьбы с коронавирусом специалисты призывают не впадать в панику и тщательнее анализировать получаемую информацию.

Самые достоверные сведения касаемо коронавируса в России исходят от оперативных штабов. Кроме них, объективную картину происходящего о новой китайской пневмонии в российских городах представляют классические средства массовой информации. У многих из них сегодня есть страницы в соцсетях типа Telegram или «Вконтакте».

Российский ресурс с бесплатными фильмами, книгами, лекциями и уроками для взрослых и детей. www.все.онлайн

В марте 2020 года министерство цифрового развития РФ совместно с АНО «Цифровая экономика» представили портал «Все. Онлайн» с припиской «Цифровое сопротивление COVID-19». На ресурсе собраны специальные предложения от доставок еды, онлайн-кинотеатров, книжных магазинов, операторов сотовой связи и прочих компаний с целью облегчить карантин для граждан.

Помимо просмотра фильмов и чтения книг, «Все. Онлайн» предлагает курсы, лекции и мастер-классы для взрослых и школьную программу для детей. Большинство образовательного контента предоставляется бесплатно, однако некоторые материалы доступны на стандартных условиях или с учетом больших скидок.

Все.онлайн.

Ранее 5-tv.ru писал о советах кинолога, как пережить карантин с питомцем.